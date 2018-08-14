Динамо-Славія - кияни виграли і вийшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Матч у Києві завершився з рахунком 2:0.

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" приймало чеську "Славію" з Праги і обіграло суперника.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни протягом всього матчу мали явну перевагу, контролювали хід гри і двічі вразили ворота суперника.

На самому початку гри, на 11-й хвилині, Беньямін Вербич відкрив рахунок.

А вже під завісу зустрічі, на 74-й хвилині, Артем Бесєдін подвоїв перевагу своєї команди і фактично вирішив результат двоматчевого протистояння.

З урахуванням результату першого матчу (1:1), кияни впевнено переграли суперника і вийшли в заключний раунд кваліфікації - плей-офф - Ліги чемпіонів.

Матчі вирішального раунду за право зіграти в основному турнірі ЛЧ відбудуться 21-22 і 28-29 серпня.