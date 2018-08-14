Динамо-Славія - онлайн-відеотрансляція, Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

У Києві відбудеться вирішальний матч у боротьбі за місце у плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч-відповідь та вирішальна гра 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" прийме чеську "Славію" з Праги.

Матч тижневої давності в столиці Чехії завершився внічию - 1:1.

Таким чином, сьогодні "Динамо" влаштує або "суха" нічия - 0:0, або перемога з будь-яким рахунком. У свою. чергу, "Славію" влаштує результативна нічия - 2:2, 3:3 і т. д., або також перемога з будь-яким рахунком.

У разі повторення результату першої гри - 1:1, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

"Динамо" є фаворитом на ставках букмекерських контор.

Матч на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19.30 за київським часом.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".