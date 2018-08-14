ФІФА може дискваліфікувати національні федерації Гани та Нігерії

Проблема полягає у втручанні держав у справи футбольних асоціацій.

Футбольні федерації Нігерії і Гани можуть отримати санкції з боку ФІФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

Головний футбольний орган світу вимагає, аби до 20 серпня в крісло президента Федерації футболу Нігерії повернули легітимно обраного в 2014 році президента Амаджу Мелвіна Пініка.

У той же час, в Гані повинні відмовитися від свого наміру у зв'язку з корупційним скандалом розпустити футбольну асоціацію країни, що є порушенням правил ФІФА. У ганців крайній термін від ФІФА - 27 серпня.

Санкції можуть торкнутися всіх національних команд обох країн. Також командам загрожує бан на участь в міжнародних футбольних турнірах в найближчому майбутньому.