Головний тренер ФК Львів Жилмар залишив клуб через проблеми з ліцензією

Бразильський фахівець не може бути наставником української команди.

У вівторок, 14 серпня, ФК «Львів» припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва. Керівництво отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Напередодні ФК «Львів» отримав офіційний лист від Федерації футболу України, в якому зазначається про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника «синьо-золотих левів». Він має ліцензію тренера категорії "А", в той час, як згідно Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ повинен мати ліцензію категорії Pro. Таким чином, до наступного матчу УПЛ - 18 серпня, проти донецького "Шахтаря" - команду гттуватиме новий треекрський штаб.

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