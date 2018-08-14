Головний тренер ФК Львів Жилмар залишив клуб через проблеми з ліцензією

16:44, 14 серпня 2018
Футбол
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Жилмар залишив львівський клуб за обопільною угодою сторін / fclviv.com.ua

Керівництво отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

Напередодні ФК «Львів» отримав офіційний лист від Федерації футболу України, в якому зазначається про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника «синьо-золотих левів». Він має ліцензію тренера категорії "А", в той час, як згідно Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ повинен мати ліцензію категорії Pro.

Таким чином, до наступного матчу УПЛ - 18 серпня, проти донецького "Шахтаря" - команду гттуватиме новий треекрський штаб.

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Теги: #УПЛ#ФК Львів