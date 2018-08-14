Шахтар і Рома домовилися про трансфер Тайсона - італійське ЗМІ

Сума відступних, за даними журналістів, складе 15 мільйонів євро.

Керівництво донецького "Шахтаря" та італійського футбольного клубу "Рома" (Рим) досягли принципової домовленості про трансфер півзахисника Тайсона.

30-річний бразильський футболіст "Шахтаря" найближчим часом стане гравцем італійського клубу, повідомляє Affari Di Calcio в Twitter.

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Вартість трансферу гравця складе 15 млн. євро.

При цьому, перехід повинен відбутися найближчим часом, оскільки трансферне вікно в Італії закривається 17 серпня.

Бразилець перейшов в донецький «Шахтар» з іншої української команди - харківського «Металіста» взимку 2013-го року за таку ж суму.

У поточному сезоні Тайсон провів за «Шахтар» 4 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч і віддав 3 результативні передачі.