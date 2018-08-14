Динамо заробить понад 30 млн. євро в разі виходу в основний раунд Ліги чемпіонів

Команда отримає 15,25 млн євро, які належать кожному з 32 учасників ЛЧ, плюс бонус за рейтингом УЄФА.

Київське «Динамо» отримає більше 30-ти мільйонів євро, якщо вийде в груповий раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19.

Якщо «Динамо» пройде празьку «Славію» і переможця пари «Аякс»/«Стандард», то вийде в груповий етап і отримає 15,25 млн євро, які належать кожному з 32 учасників, повідомляє Sport.ua.

Також киянам належить бонус за рейтингом УЄФА – 15,5 млн євро, якщо в груповий етап також потрапить «Бенфіка». Якщо ж португальський клуб не зуміє пройти турецький «Фенербахче», то «Динамо» отримає на 1,1 млн більше – 16,6 млн.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» - «Славія» відбудеться в Києві у вівторок, 14-го серпня, о 19:30 за київським часом. Перший матч завершився з рахунком 1:1.