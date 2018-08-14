Динамо-Славія - головний тренер збірної України відвідає матч Ліги чемпіонів
13:43, 14 серпня 2018Футбол
98 0
Андрій Шевченко оцінить готовність гравців столичного клубу перед початком відбіркового турніру в Лізі націй.
Андрій Шевченко відвідає важливий матч "Динамо" в єврокубках / ffu.ua
Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо і празькою Славією викликав інтерес у головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка.
Наставник синьо-жовтих перегляне матч на Олімпійському «наживо», щоб оцінити стан збірників київського Динамо, які візьмуть участь у матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Команда 1.
Зазначимо, що раніше Андрій Шевченко зі своїм помічником Андреа Малдерой відвідав матч третього туру УПЛ між Динамо і Шахтарем, який відбувся 3 серпня в Києві.
У Лізі націй збірна України стартує 6 вересня. В цей день синьо-жовті зіграють перший виїзний матч у групі В проти збірної Чехії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19