"Верес" звільнив трьох футболістів після нічного нападу на таксиста

Команду залишили Антон Котляр, Віктор Барабаш й Дмитро Заїкин.

Народний клуб "Верес" (Рівне) оприлюднив офіційну заяку з приводу інциденту, що стався в ніч на суботу, 11 серпня, в Рівному, з участю гравців команди.

Як повідомляє офіційний сайт НК "Верес", керівництво клубу заявило наступне:

- футболісти команди «Верес» (Рівне): Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин - звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту;

- керівництво клубу надасть повне сприяння правоохоронним органам в процесі розслідування інциденту з ймовірним нападом згаданих екс-гравців «Вереса» на таксиста. В разі доведення провини, винуватці мають бути покарані згідно чинного законодавства України;

- керівництво Народного клубу «Верес» вважає абсолютно неприпустимою таку поведінку гравців. Футбол - це явище, покликане пропагувати здоровий спосіб життя, цивілізований розвиток суспільства, культуру вболівання і відпочинку. Професійні футболісти мають бути взірцем і прикладом для молоді. Стверджуємо, що НК «Верес» (Рівне) і надалі буде категоричним та нетерпимим до проявів агресії і неспортивної поведінки, як футболістів, так і інших офіційних представників клубу.