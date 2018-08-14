Матч Ліги чемпіонів Динамо - Славія де дивитися?

Гру найпрестижнішого єврокубка покажуть на вітчизняному телеканалі "2+2".

Сьогодні у Києві відбудеться матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому киевске "Динамо" зіграє проти чеської "Славії" з Праги.

Гра розпочнеться о 19.30 за київським часом на столичному НСК "Олімпійський" .

Матч у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Початок трансляції - о 19.25.

Варто відзначити, що в цьому матчі можливі додатковий час і серія пенальті. Тому гра може затягнутися до трьох годин по тривалості, замість запланованих двох.

У разі перемоги в двоматчевому протистоянні зі "Славією" (перша гра завершилася з рахунком 1:1) "Динамо" вийде в четвертий і вирішальний раунд плей-офф - кваліфікації Ліги чемпіонів. У разі невдачі команда прямо відправиться в груповий етап другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.