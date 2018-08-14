Київське "Динамо" є фаворитом на ставках букмекерів у матчі ЛЧ проти "Славії"

Перша гра тиждень тому завершилася внічию - 1:1.

Сьогодні у Києві відбудеться матч-відповідь й вирішальна гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в якому київське "Динамо" прийме чеську "Славію" з Праги.

Переможець протистояння відправиться в четвертий раунд плей-офф Ліги чемпіонів. А якщо "Динамо" оступиться, то прямо потрапить в груповий етап другого за значимістю єврокубка Ліги Європи.

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" є явним фаворитом гри, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 24 найбільших контор світу, згідно з якими середня ставка на перемогу "Динамо" становить 1.83 до 1, на нічию - 3.27 до 1, а на перемогу гостей - 4.55 до 1.

Для перемоги за сумою двох матчів киянам вистачить і нульової нічиєї. У свою чергу, "Славії" необхідно або перемагати, або зіграти результативну нічию - 2:2, 3:3 і т. д.

При повторенні рахунки першого матчу - 1:1 буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.