Збірна України обіграла Словаччину в матчі чемпіонату Європи з міні-футболу

Гра в столичному Гідропарку завершилася з рахунком 3:1.

У київському Гідропарку завершився матч 2-го туру чемпіонату Європи з міні-футболу, в якому збірна України обіграла команду Словаччини.

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українські футболісти мали помітну перевагу протягом матчу. А на 10-й хвилині гри рахунок відкрив Євген Заєць.

На 17-й хвилині Євген Шайдук збільшив перевагу нашої команди, а на початку другого тайму, на 22-й, Микола Кодацький довів перевагу українців до великої - 3:0.

Лише після цього словаки зуміли трохи скоротити своє відставання в рахунку - на 36-й хвилині Ягр Сільвестер забив гол за свою команду - 1:3.

Тим не менш, після цієї перемоги ситуація в турнірній таблиці не занадто сильно змінилася для української команди в кращу сторону.

Напередодні збірна України у матчі-відкритті турніру програла збірній Італії - 3:6. І тепер з 3 очками та общея різницею забитих/пропущених м'ячів 6:7 займає лише 4-е місце в таблиці Групи А, поступаючись командам Чорногорії, Італії й тій самій Словаччині. Випереджають українці тільки збірну Бельгії - 0 очок.

В останніх двох матчах групового етапу українцям необхідно обов'язково перемагати команди Чорногорії та Бельгії в боротьбі за 1-2 місця в групі і вихід в плей-офф - 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з міні-футболу в київському Гідропарку проходить з 12 по 18 серпня.