Динамо провело презентацію двох новачків перед матчем зі Славією

18-річний нападник Владислав Супряга і бразилець Вітор Буено були представлені в якості гравців клубу.

"Динамо" провело офіційну презентацію двох гравців, які приєдналися до команди влітку - нападника Владислава Супряги і бразильського хавбека Вітора Буено.

Представлення футболістів пройшло у конференц-залі тренувальної бази київського клубу в Конча-Заспі.

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Нагадаємо, форвард Владислав Супряга раніше перейшов у "Динамо" з "Дніпра-1", тоді як атакуючий хавбек Вітор Буено перейшов з "Сантоса" на правах оренди.

В ході презентації 18-річний Супряга знову заявив, що "мріяв грати за "Динамо". Вітор Буено, у свою чергу, зазначив, що "радий можливості виступати в Лізі чемпіонів і Лізі Європи".

Нагадаємо, у вівторок кияни проведуть матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти чеської "Славії".