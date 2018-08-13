Хацкевич: нам потрібно жалити Славію в атаці, як оси жалили нас в Празі

Наставник "Динамо" розповів про підготовку до повторної гри зі "Славією" в Києві.

Головний тренер "Динамо" поділився новинами і своїми очікуваннями напередодні матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти чеської "Славії".

«З нами працює 20 польових футболістів. Піваріч і Шапаренко теж знаходяться в загальній групі, вони працюють нарівні з усіма. До нас прийшли кваліфіковані футболісти, але вони прийшли з іншої країни. Їм потрібен час на адаптацію і розуміння наших принципів, за якими ми граємо. У нас трохи інший футбол. Будемо їх використовувати, коли вони будуть готові", - сказав Хацкевич, якого цитує youtube-канал ФК "Динамо".

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Що стосується сильних сторін "Славії", наставник "Динамо" зазначив:

"У них досить потужна центральна зона і активні фланги в атаці. Потрібно приділити увагу двом центральним захисникам при стандартних положеннях".

Також Олександр Хацкевич згадав, що під час першого матчу зі "Славією" в Празі футболістів і тренерів атакували оси.

"Завтра нам потрібно буде жалити суперника в атаці, як оси на полі в Празі", - заявив динамівський тренер.

Нагадаємо, в першому матчі в Празі "Славія" і "Динамо" зіграли в нічию - 1:1. Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.