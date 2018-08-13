Трансляції матчів єврокубків на українських телеканалах залишаються під питанням

УЄФА поки не уклав контракт на нові сезони єврокубків з жодною з українських телекомпаній.

УЄФА поки не уклав контракт на нові сезони єврокубків з жодною з українських телекомпаній. Про це повідомляє Sport Arena.

Матч за Суперкубок, у якому зіграють "Реал" і "Атлетико", відбудеться вже в середу, 15 серпня, але поки невідомо, чи буде він показаний в Україні. Про укладання контракту з УЄФА на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка сезонів 2018/19, 2019/20 і 2020/21 поки не оголошувала жодна українська телекомпанія.

Можливість трансляції матчу за Суперкубок передбачив телеканал "Футбол 1", однак нечіткість у телепрограмі говорить про те, що питання ще не вирішилося, пише видання.

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Вже наступного тижня пройдуть матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди проб'ється "Динамо", якщо здолає "Славію". Ці поєдинки входять у пакет разом з основною фазою Ліги чемпіонів, тому показати їх можливо, якщо тільки укладено договір з УЄФА щодо трансляції турніру.

УЄФА повинен був оголосити транслятора в Україні трьох наступних сезонів Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка ще в березні 2018-го, але досі цього не зробив.

Контракт на трансляцію єврокубків у "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова (телеканали "Україна", "Футбол 1/2") минув після київського фіналу Ліги чемпіонів.