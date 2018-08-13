Тренер Славії: дозволити Динамо грати у свій футбол - це самогубство

Головний тренер "Славії" Індржих Трпишовскі розповів про підготовку до матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".

"Славія" відправилася до Києва на гру-відповідь з "Динамо" / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal

Головний тренер «Славії» Індржих Трпишовскі розповів про підготовку до матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо».

«Вдома «Динамо» буде грати трохи по-іншому, ніж у Празі. В Києві вони сильніше, більше володіють м'ячем. Дозволити киянам грати у свій футбол - це самогубство для нас. Ми повинні бути досить активними. Результат 1:1 в першому матчі показує, що все може трапитися в цьому протистоянні. Якби матч закінчився з рахунком 0:0, то обидві команди в зустрічі грали б обережніше".

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Як повідомляв УНІАН, перед грою в Києві проти "Динамо" "Славія" не дорахувалася через травми двох основних футболістів. Наставник празької команди зазначив, що не знає, чи вийдуть ці гравці на поле.

"Яка вірогідність появи на полі Симона Делі і Яна Сікори? Важко сказати, шанси є, ми беремо їх з собою. У Симона проблеми зі старою травмою. Подивимося, в якому стані він буде після тренування. Для обох футболістів шанси 50 на 50», – сказав Трпишовскі, якого цитує офіційний сайт "Славії".

Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Славія» відбудеться у вівторок, 14 серпня, о 19.30, на НСК "Олімпійський".