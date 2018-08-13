Руні видав геніальні 10 секунд в кінцівці гри - врятував свої ворота і допоміг забити в чужі (відео)

Легендарний форвард "МЮ" тепер запалює в північноамериканській лізі MLS.

Форвард "ДС Юнайтед" - команди, що виступає в північноамериканській лізі MLS, британець Уейн Руні став героєм кінцівки поєдинку проти "Орландо".

У компенсований арбітром час за рахунку 2:2 команда Уейна Руні кинула всі сили в атаку, на подачу кутового пішов навіть воротар. Гравці "Орландо" вибили м'яч і організували контратаку, яка повинна була завершитися голом у порожні ворота. Проте Руні здійснив неймовірний ривок, зумів наздогнати суперника і в класному підкаті відібрав м'яч. Відразу ж після цього колишній лідер "МЮ" ще й видав довгу діагональну передачу, яка стала гольовою.

"ДС Юнайтед" здобув неймовірну перемогу - 3:2.

Нагадаємо, що легенда "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні в червні цього року змінив англійський "Евертон" на американський "ДС Юнайтед".