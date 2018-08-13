На ЧС з футболу серед жінок англійка забила найкумедніший гол в історії (відео)

12:20, 13 серпня 2018
Футбол
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На жіночому чемпіонаті світу був забитий дуже курйозний гол / twitter.com/FIFAWWC

Сталося це в матчі між збірними Англії і Мексики. Англійки не залишили шансів суперницям, обігравши їх з рахунком 6:1. Хет-триком відзначилася Лорен Хемп, яка стала автором у тому числі і цього неймовірного голу:

Дівчина встигла прокинути м'яч повз голкіпера, але впала, причому прямо на м'яч. Той відскочив з-під неї точно у ворота.

Англійки виграли Групу В і в плей-офф зіграють з командою Нідерландів. Турнір триватиме до 24 серпня.

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Теги: #жіночий футбол