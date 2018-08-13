На ЧС з футболу серед жінок англійка забила найкумедніший гол в історії (відео)

Футболістка збірної Англії Лорен Хемп і сама не зрозуміла, як їй це вдалося.

Один з найбільш дивних голів у футбольній історії був забитий на жіночому чемпіонаті світу (U-20) у Франції, повідомляє "ТСН-Проспорт".

Сталося це в матчі між збірними Англії і Мексики. Англійки не залишили шансів суперницям, обігравши їх з рахунком 6:1. Хет-триком відзначилася Лорен Хемп, яка стала автором у тому числі і цього неймовірного голу:

Дівчина встигла прокинути м'яч повз голкіпера, але впала, причому прямо на м'яч. Той відскочив з-під неї точно у ворота.

Англійки виграли Групу В і в плей-офф зіграють з командою Нідерландів. Турнір триватиме до 24 серпня.