На ЧС з футболу серед жінок англійка забила найкумедніший гол в історії (відео)
12:20, 13 серпня 2018Футбол
714 0
Футболістка збірної Англії Лорен Хемп і сама не зрозуміла, як їй це вдалося.
На жіночому чемпіонаті світу був забитий дуже курйозний гол / twitter.com/FIFAWWC
Один з найбільш дивних голів у футбольній історії був забитий на жіночому чемпіонаті світу (U-20) у Франції, повідомляє "ТСН-Проспорт".
Сталося це в матчі між збірними Англії і Мексики. Англійки не залишили шансів суперницям, обігравши їх з рахунком 6:1. Хет-триком відзначилася Лорен Хемп, яка стала автором у тому числі і цього неймовірного голу:
Has a stranger goal been scored? #U20WWCpic.twitter.com/eJaktz1cQI— Hayes Creech (@HayesCreech) 12 серпня 2018 р.
Дівчина встигла прокинути м'яч повз голкіпера, але впала, причому прямо на м'яч. Той відскочив з-під неї точно у ворота.
Англійки виграли Групу В і в плей-офф зіграють з командою Нідерландів. Турнір триватиме до 24 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter