Легендарний бразилець Роналдо потрапив до лікарні з пневмонією

Чемпіон світу 2002 року подякував уболівальникам за підтримку.

Легендарний бразильський нападник Роналдо госпіталізований в Іспанії, де він проводив свій відпочинок.

Володар Золотого м'яча 1997-го та 2002-го років поступив в одну з лікарень Ібіци ще у п'ятницю ввечері. Там бразильцеві був поставлений діагноз – пневмонія, повідомляє sport.es.

Вже в суботу екс-футболіст був переведений за його запитом у приватну клініку Nuestra Señora del Rosario, де він і знаходиться на поточний момент часу.

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Трохи пізніше Роналдо повідомив, що його випишуть в понеділок, 13 серпня. За словами екс-форварда, у нього діагностували сильний грип. Екс-гравець збірної Бразилії звернувся до всіх, хто за нього переживав і подякував за любов.

"Друзі, у мене був діагностований сильний грип на Ібіці, в п'ятницю мене госпіталізували, але вже все в порядку. В понеділок мене випишуть, і я повернуся додому. Спасибі всім за вашу любов і повідомлення", - написав Роналдо в Twitter.

Нагадаємо, один з найбільш титулованих і знаменитих футболістів, чемпіон світу-2002 Роналдо завершив кар'єру в 2011 році.