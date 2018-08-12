Чорноморець переміг вдома Десну в матчі УПЛ

Матч завершився з найпопулярнішим у Прем'єр-лізі рахунком 1:0.

В Одесі відбувся матч 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Десну". Одеська команда здобула перемогу - 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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У матчі було багато боротьби і мало гольових ситуацій. Перемогу "морякам" приніс гол Євгена Смирнова на 72-й хвилині. Півзахисник добив м'яч у сітку з близької відстані після розіграшу штрафного.

"Чорноморець" набрав 7 очок, що дозволило команді піднятися на 5-е місце в таблиці. У "Десни" 3 очки і 9-е місце.