Зоря здобула трудову перемогу над Карпатами у Львові
19:03, 12 серпня 2018Футбол
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Гол Ігоря Харатіна під кінець зустрічі приніс луганській команді три очки.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
У Львові на стадіоні "Україна" відбувся матч 4-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали луганську "Зорю".
Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
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Поєдинок був сповнений гострих моментів, команди продемонстрували відкритий футбол. Проте гол був забитий лише один. На 77-й хвилині хавбек "Зорі" Ігор Харатін розстріляв ворота "Карпат" після прострілу Дмитра Хомченовського.
В останні хвилини на полі кипіли пристрасті, львів'яни всіма силами намагалися відігратися, але рахунок не змінився.
"Зоря" набрала 7 очок і піднялася на 4-е місце в таблиці. У "Карпат" - 4 бали.
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