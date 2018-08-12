Зоря здобула трудову перемогу над Карпатами у Львові

19:03, 12 серпня 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Поєдинок був сповнений гострих моментів, команди продемонстрували відкритий футбол. Проте гол був забитий лише один. На 77-й хвилині хавбек "Зорі" Ігор Харатін розстріляв ворота "Карпат" після прострілу Дмитра Хомченовського.

В останні хвилини на полі кипіли пристрасті, львів'яни всіма силами намагалися відігратися, але рахунок не змінився.

"Зоря" набрала 7 очок і піднялася на 4-е місце в таблиці. У "Карпат" - 4 бали.

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Теги: #УПЛ-2018/19