Зоря здобула трудову перемогу над Карпатами у Львові

Гол Ігоря Харатіна під кінець зустрічі приніс луганській команді три очки.

У Львові на стадіоні "Україна" відбувся матч 4-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали луганську "Зорю".

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Поєдинок був сповнений гострих моментів, команди продемонстрували відкритий футбол. Проте гол був забитий лише один. На 77-й хвилині хавбек "Зорі" Ігор Харатін розстріляв ворота "Карпат" після прострілу Дмитра Хомченовського.

В останні хвилини на полі кипіли пристрасті, львів'яни всіма силами намагалися відігратися, але рахунок не змінився.

"Зоря" набрала 7 очок і піднялася на 4-е місце в таблиці. У "Карпат" - 4 бали.