Олександрія мінімально обіграла Арсенал і закріпила лідерство в УПЛ
18:51, 12 серпня 2018Футбол
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Клуб з Олександрії випереджає в Прем'єр-лізі двох грандів - "Динамо" і "Шахтар".
Андрій Цуріков (праворуч) приніс перемогу "Олександрії" / olimpik.com.ua
В Олександрії завершився матч 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева ФК "Олександрія" обіграла київський "Арсенал".
Рахунок зустрічі - 1:0 на користь підопічних Володимира Шарана, повідомляє сайт УПЛ.
Вирішальний гол на 58-й хвилині провів Андрій Цуріков. "Олександрія" набрала максимум очок після чотирьох турів - 12. Команда очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги. У "Динамо" і "Шахтаря" - по 9 пунктів, при цьому динамівці провели на один матч менше.
"Арсенал" - єдина команда після чотирьох турів, що не набрала поки жодного очка.
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