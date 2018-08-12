Олександрія мінімально обіграла Арсенал і закріпила лідерство в УПЛ

Клуб з Олександрії випереджає в Прем'єр-лізі двох грандів - "Динамо" і "Шахтар".

В Олександрії завершився матч 4-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева ФК "Олександрія" обіграла київський "Арсенал".

Рахунок зустрічі - 1:0 на користь підопічних Володимира Шарана, повідомляє сайт УПЛ.

Вирішальний гол на 58-й хвилині провів Андрій Цуріков. "Олександрія" набрала максимум очок після чотирьох турів - 12. Команда очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги. У "Динамо" і "Шахтаря" - по 9 пунктів, при цьому динамівці провели на один матч менше.

"Арсенал" - єдина команда після чотирьох турів, що не набрала поки жодного очка.