Олександрія мінімально обіграла Арсенал і закріпила лідерство в УПЛ

18:51, 12 серпня 2018
Футбол
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Андрій Цуріков (праворуч) приніс перемогу "Олександрії" / olimpik.com.ua

Рахунок зустрічі - 1:0 на користь підопічних Володимира Шарана, повідомляє сайт УПЛ.

Вирішальний гол на 58-й хвилині провів Андрій Цуріков. "Олександрія" набрала максимум очок після чотирьох турів - 12. Команда очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги. У "Динамо" і "Шахтаря" - по 9 пунктів, при цьому динамівці провели на один матч менше.

"Арсенал" - єдина команда після чотирьох турів, що не набрала поки жодного очка.

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Теги: #УПЛ-2018/19