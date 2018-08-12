Ярмоленко дебютував в АПЛ, але нічого не зміг вдіяти проти грізного Ліверпуля

Українець вийшов на заміну в середині другого тайму.

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко взяв участь в матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонська команда грала на виїзді з "Ліверпулем".

Гравець збірної України вийшов на заміну на 67-й хвилині замість форварда Марко Арнаутовича і за час, що залишився до кінця гри, нічим себе не проявив.

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"Ліверпуль" не мав проблем з досягненням результату в поєдинку з ""Молотобійцями". Вже на 19-й хвилині Мохамед Салах відкрив рахунок, а потім двічі відзначився Садіо Мане (по голу в кожному з таймів). Ярмоленко з'явився на поле за рахунку 3:0 і став свідком четвертого голу господарів поля - на 88-й хвилині довершив розгром "Вест Хема" Даніел Саррідж. 4:0.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко став одним з новачків "Вест Хема" в літнє міжсезоння, перейшовши з дортмундської "Боруссії".