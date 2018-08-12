Лунін провів третій матч за Реал і завоював свій перший трофей

"Королівський клуб" став володарем неофіційного трофею Сантьяго Бернабеу.

Українець Андрій Лунін провів за "Реал" свій третій матч, вийшовши на заміну на 78-й хвилині поєдинку на Кубок Сантьяго Бернабеу, в якому "Королівський клуб" грав з "Міланом".

Зустріч проходила в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 3:1 на користь «Реала». Український голкіпер Лунін замінив в кінцівці матчу основного воротаря "вершкових" Кейлора Наваса за рахунку 2:1. У час, що залишився, моментів біля воріт "Реала" не виникало, а сам Лунін торкнувся м'яча лише тричі.

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Лунін продовжує не пропускати у складі мадридської команди - на даний момент він провів за "Реал" три матчі і зберіг свої ворота "сухими". Щоправда, у всіх трьох випадках українець виходив на заміну.

Кубок Сантьяго Бернабеу - щорічний товариський турнір, який проводиться з 1979 року. З 1987 року турнір складається всього з одного матчу. Слід зазначити, що "Реал" виграв цей неофіційний трофей вже у 28-й раз.

У матчі з "Міланом" за "Реал" забивали Карім Бензема, Гарет Бейл і Борха Майораль. За "Мілан" відзначився екс-форвард "вершкових" Гонсало Ігуаїн, який забив дебютний гол за "россо-нері".