Суперник Динамо несе втрати: два основних футболіста Славії не зіграють у Києві

Захисник Симон Делі і півзахисник Ян Сікора, швидше за все, не допоможуть чеській команді у повторному протистоянні з "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Суперник київського "Динамо" по 3-му раунду кваліфікації Ліги чемпіонів - празька "Славія" - через травми втратила відразу двох провідних виконавців.

Мова йде про захисника Сімоне Делі і півзахисника Яна Сікору. Обидва цих футболісти виходили у стартовому складі "Славії" в першому матчі проти "Динамо" (1:1), але не потрапили в заявку на вчорашній поєдинок пражан в чемпіонаті Чехії з "Млада Болеслав" (0:1).

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Як розповів після закінчення цієї зустрічі головний тренер "Славії" Індржих Трпишовскі, є велика ймовірність, що Делі та Сікора не зможуть зіграти з "Динамо" в Києві.

"На жаль, ми втратили через травми Делі і Сікору. Ні один, ні другий не мають можливості тренуватися. Коли вони повернуться в стрій, стане зрозуміло днями. Можливо, і Делі, Сікора і вирушать з нами в Київ, але, в будь-якому разі, питання їхньої участі в матчі з "Динамо" буде вирішуватися в день гри", - сказав Трпишовскі, повідомляє сайт dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, матч-відповідь між "Динамо" та "Славією" відбудеться в найближчий вівторок, 14 серпня, в Києві на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі - о 19:30.