Футболісти Динамо перекваліфікувалися у боксерів (відео)
Голкіпер «Динамо» Георгій Бущан і захисник киян Микита Бурда продемонстрували, що сильні вони не тільки на футбольному газоні, але і на боксерському рингу.
Футболісти провели спільне тренування у боксерському залі, повідомляє Xsport.
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Нагадаємо, що у попередньому матчі "Динамо" зіграло внічию зі "Славією" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.