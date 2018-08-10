Футболісти Динамо перекваліфікувалися у боксерів (відео)

Микита Бурда і Георгій Бущан вийшли на ринг один проти одного.

Голкіпер «Динамо» Георгій Бущан і захисник киян Микита Бурда продемонстрували, що сильні вони не тільки на футбольному газоні, але і на боксерському рингу.

Футболісти провели спільне тренування у боксерському залі, повідомляє Xsport.

Нагадаємо, що у попередньому матчі "Динамо" зіграло внічию зі "Славією" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.