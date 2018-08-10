18-річний форвард Супряга: мріяв грати за Динамо (відео)

Новачок киян дав інтерв'ю клубним ЗМІ.

Новачок київського «Динамо» Владислав Супряга у першому інтерв'ю після переходу зазначив, що грати за столичний клуб було його мрією.

«Дуже радий, для мене велика честь грати за такий великий клуб, як «Динамо». Чому «Динамо»? У мене була мрія – грати за цю команду. Друзі (прим. - по юніорській збірній України) привітали мене з переходом, сказали, що це правильне рішення, що я буду тут швидше прогресувати, що я молодець і що вони мене чекають в "Динамо", - зазначив нападник у коментарі прес-службі киян.

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Також Владислав Супряга зізнався, що інтерес з боку "біло-синіх" з'явився до нього після завершення чемпіонату Європи (U-19), де збірна України завоювала бронзу.

"Які у мене амбіції в "Динамо"? Вигравати трофеї з командою і заграти в стартовому складі", - додав 18-річний форвард.

Як повідомляв УНІАН, про трансфер в київське "Динамо" Владислава Супряги стало відомо сьогодні. Сума операції, за даними ЗМІ, - 6 мільйонів євро.