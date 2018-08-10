Мессі став новим капітаном Барселони

16:23, 10 серпня 2018
Футбол
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Ліонель Мессі / REUTERS

Про це повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

Раніше Мессі також епізодично носив капітанську пов'язку в деяких матчах "Барселони". Так, в 2015-му його обрали віце-капітаном команди. Однак тепер аргентинець буде виводити "синьо-гранатових" на матчі в ролі капітана на постійній основі.

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Трьома віце-капітанами "Барселони" стали Серхіо Бускетс, Жерар Піке та Серхі Роберто. Відзначимо, що всі четверо, включаючи Мессі - випускники академії "Барселони", Ла Масії.

Перший матч у ролі повноправного капітана "Барселони" Мессі може провести в неділю - у Суперкубку Іспанії проти "Севільї".

Як повідомляв УНІАН, багаторічний капітан каталонського клубу Андрес Іньєста продовжив кар'єру в японському клубі "Віссел Кобе".

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Теги: #Барселона#Ліонель Мессі