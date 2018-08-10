Мессі став новим капітаном Барселони

Після від'їзду з клубу Андреса Іньєсти аргентинця Ліонеля Мессі "підвищили на посаді".

Ліонель Мессі призначений новим капітаном каталонської "Барселони" після того, як команду залишив Андрес Іньєста.

Про це повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

Раніше Мессі також епізодично носив капітанську пов'язку в деяких матчах "Барселони". Так, в 2015-му його обрали віце-капітаном команди. Однак тепер аргентинець буде виводити "синьо-гранатових" на матчі в ролі капітана на постійній основі.

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Трьома віце-капітанами "Барселони" стали Серхіо Бускетс, Жерар Піке та Серхі Роберто. Відзначимо, що всі четверо, включаючи Мессі - випускники академії "Барселони", Ла Масії.

Перший матч у ролі повноправного капітана "Барселони" Мессі може провести в неділю - у Суперкубку Іспанії проти "Севільї".

Як повідомляв УНІАН, багаторічний капітан каталонського клубу Андрес Іньєста продовжив кар'єру в японському клубі "Віссел Кобе".