Українець Малиновський забив за Генк в Лізі Європи (відео)

Руслан Малиновський забив 4 голи в останніх 4-х матчах за бельгійську команду.

Український півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Малиновський провів черговий гол за свою нинішню команду. На цей раз 25-річний футболіст відзначився в поєдинку Ліги Європи.

Успішним для українця став перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти польського «Леха» з Познані, який відбувся вчора на полі «Генка». На 44-й хвилині Малиновський, взявши гру на себе, увірвався в штрафний майданчик суперника зліва і ударом метрів з 10-ти вразив ціль.

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Зазначимо, що Малиновський в цьому матчі провів на полі всі 90 хвилин гри. Поєдинок завершився перемогою "Генка" - 2:0.

Для Руслана Малиновського цей гол став четвертим у чотирьох останніх матчах команди. До цього він забивав у матчах чемпіонату Бельгії проти «Локерена» і «Сент-Трюйдена», а також у поєдинку кваліфікації Ліги Європи з «Фола Еш» (Люксембург).

Нагадаємо, в "Генку" український півзахисник виступає в оренді, а трансферними правами на нього володіє донецький «Шахтар».

Як повідомляв УНІАН, у четвер два українських клуби зіграли матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. "Зоря" звела матч в нічию з "Брагою" (1:1), а "Маріуполь" поступився "Бордо" (1:3).