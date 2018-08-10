Збірна України з футболу відмовилася від поселення в готелі "Москва"

На початку вересня підопічні Андрія Шевченка зіграють у Чехії в Лізі націй.

Стали відомі організаційні деталі підготовки національної збірної України з футболу до стартового матчу Ліги націй з командою Чехії, який відбудеться на виїзді 6 вересня.

Приймаюча сторона пропонувала українській команді оселитися у великому готелі під назвою «Москва» в місті Злін. Представники збірної України відмовилися, тому в Зліні українська команда буде жити у двох різних готелях, повідомляє сайт zbirna.com.

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Матч відбудеться в 30 км від Зліну - в містечку Угерске-Градіштє. 5 вересня наша команда там проведе відкрите тренування, а 6-го числа відбудеться матч 1-го туру Ліги націй Чехія - Україна. Початок - о 20.45 за місцевим часом.

Також, як стало відомо, передматчевий збір підопічних Андрія Шевченка розпочнеться 3 вересня в Києві. На наступний день, 4 вересня, на НСК «Олімпійський», заплановане відкрите тренування команди.

Нагадаємо, Ліга націй - новий турнір УЄФА, покликаний замінити товариські матчі збірних. Збірна України зіграє в одній групі зі збірними Чехії та Словаччини. Поєдинки пройдуть восени 2018 року.