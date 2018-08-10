Динамо поповнюється "молодою кров'ю": 18-річний Супряга сьогодні пройде медогляд
10:48, 10 серпня 2018Футбол
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Нападник вже в Києві і готується до трансферу в столичну команду.
Владислав Супряга / scdnipro1.com.ua
Форвард «Дніпра-1» Владислав Супряга сьогодні пройде медогляд для переходу в київське "Динамо".
Як повідомляє FootballHub, нападник знаходиться вже в Києві і готується до трансферу в столичну команду.
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Раніше повідомлялося, що про перехід Владислава Супряги в «Динамо» можуть оголосити наприкінці цього тижня. «Дніпро-1» отримає 50% від наступного перепродажу Супряги.
При цьому президент "Дніпра-1" Юрій Береза запевняв, що інформація про перехід Супряги в "Динамо" - лише чутки.
Нагадаємо, 18-річний Владислав Супряга є вихованцем академії "Дніпра".
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