Маріуполь мав не менше шансів, ніж Бордо, але не реалізував - тренер

Олександр Бабич прокоментував поразку ФК "Маріуполь" в матчі з "Бордо".

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич прокоментував поразку в матчі 3-го раунду кваліфікації з «Бордо» (1:3).

«Маріуполь» мав не менше шансів, ніж «Бордо», але не реалізував. Акцентували увагу на цьому. Клас гравців «Бордо» вище і це позначилося. Складно коментувати пропущені голи. Так у футболі буває, хто менше помиляється, той не програє матчі. Не хотілося, щоб ми самі собі привозили такі прості м'ячі, але ми вчимося..

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Футбол був з обох сторін атакуючий, були моменти і у нас і у «Бордо». Нам є куди рости, є над чим працювати. Індивідуальна майстерність окремих футболістів позначилася.

І на установці, і перед виходом на поле акцентували на тому, що завдання – забити швидкий гол. Акцентували увагу, що при стандартах біля своїх воріт суперник не дуже добре грає. Добре спрацювали в підборі, забили.

Будемо думати, як зіграти наступний матч. Хоч маленький, але шанс у нас є, будемо боротися. У нас тиждень, щоб підготуватися. Головне, щоб хлопці вийшли розкуті, спокійно грали в футбол. Тоді вийде показати гру», – сказав Бабич, якого цитує телеканал "Футбол 1".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Маріуполь" вдома поступився французькому "Бордо" - 1:3.