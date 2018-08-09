Зоря звела внічию матч з португальською Брагою в кваліфікації Ліги Європи (відео)

Команди обмінялися голами в середині другого тайму.

У Запоріжжі відбувся перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала португальську "Брагу". Команди зіграли внічию - 1:1, і переможець протистояння визначиться за тиждень.

У першому таймі команди створили не так багато моментів. Караваєв з вигідного положення пробив вище воріт, а відзначитися гостям завадив бразильський воротар "Зорі" Філіппе.

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На початку другого тайму "Зорю" від голу врятувала поперечина! Однак рахунок було все ж відкрито. Орта скористався вдалим відскоком в штрафному "Зорі" і, залишившись одним перед чужими воротами, вразив ціль на 69-й хвилині.

Проте вже на 72-й Караваєв відновив рівновагу - ударом з льоту півзахисник господарів відправив м'яч у дальню дев'ятку.

Рахунок 1:1 зберігся до фінального свистка.

Гра-відповідь відбудеться в Португалії 16 серпня.