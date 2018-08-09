Маріуполь вдома програв Бордо в першому матчі кваліфікації Ліги Європи

Маріупольська команда відкрила рахунок, але у відповідь пропустила три голи і має мінімум шансів на продовження боротьби в турнірі.

В Одесі завершився перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому ФК "Маріуполь" приймав французький "Бордо". Українська команда зазнала поразки - 1:3, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Краще матч розпочали господарі поля. Після розіграшу кутового на 7-й хвилині м'яч відскочив у центр штрафного, де на підборі опинився Мішньов. Красивим ударом з льоту півзахисник пробив точно в кут - 1:0.

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Проте вже до перерви французька команда не лише зрівняла рахунок, але і вийшла вперед. На 33-й і 38-й хвилині Ляборд зробив дубль, причому другий гол виявився курйозним - грубого ляп припустився голкіпер "Маріуполя" Худжамов.

На 49-й хвилині Тшуамені розстріляв ворота українського клубу - 3:1, зробивши шанси "Маріуполя" на прохід в наступний раунд мінімальними.

Матч-відповідь у Франції відбудеться за тиждень, 16 серпня.