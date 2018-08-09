Онлайн-відеотрансляція Зоря - Брага: кваліфікація Ліги Європи
21:22, 09 серпня 2018Футбол
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"Зоря" проводить перший матч в єврокубках нового сезону.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
Сьогодні у Запоріжжі проходить перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" прийматиме португальську "Брагу".
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Цим поєдинком "Зоря" починає нову єврокубкову кампанію. Нагадаємо, що у двох попередніх сезонах "Зоря" ставала учасником групового етапу Ліги Європи.
Переможець двоматчевої дуелі "Зоря" - "Брага" зустрінеться на наступному етапі з кращою командою в парі РБ "Лейпциг" (Німеччина) - "Університатя" (Румунія).
Матч "Зоря" - "Брага" розпочнеться у Запоріжжі сьогодні о 21.30 (гра-відповідь - 16 серпня).
Пряма трансляція - "2+2".
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