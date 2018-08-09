Екс-хавбек Шахтаря Бернард підписав контракт з Евертоном
19:13, 09 серпня 2018Футбол
88 0
Бразилець поїхав в Англію на правах вільного агента.
Екс-хавбек "Шахтаря" Бернард продовжить кар'єру в "Евертоні" / офіційний сайт "Евертона"
Англійський «Евертон» на своєму офіційному сайті поінформував про підписання контракту з екс-півзахисником "Шахтаря" Бернардом.
25-річний бразилець підписав договір на 4 сезони.
Читайте такожФорвард Шахтаря Бланко-Лещук перейшов в іспанську Малагу
Бернард перейшов в «Евертон» на правах вільного агента. За підсумками минулого сезону футболіст залишив «Шахтар», за який виступав з 2013 року.
У складі збірної Бразилії Бернард провів 14 матчів.
Серед претендентів на Бернарда називали «Інтер», «Мілан», «Вест Хем», «Челсі», а також клуби Туреччини, Іспанії та Німеччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter