Екс-хавбек Шахтаря Бернард підписав контракт з Евертоном

Бразилець поїхав в Англію на правах вільного агента.

Англійський «Евертон» на своєму офіційному сайті поінформував про підписання контракту з екс-півзахисником "Шахтаря" Бернардом.

25-річний бразилець підписав договір на 4 сезони.

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Бернард перейшов в «Евертон» на правах вільного агента. За підсумками минулого сезону футболіст залишив «Шахтар», за який виступав з 2013 року.

У складі збірної Бразилії Бернард провів 14 матчів.

Серед претендентів на Бернарда називали «Інтер», «Мілан», «Вест Хем», «Челсі», а також клуби Туреччини, Іспанії та Німеччини.