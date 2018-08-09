Екс-хавбек Шахтаря Бернард підписав контракт з Евертоном

19:13, 09 серпня 2018
Футбол
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Екс-хавбек "Шахтаря" Бернард продовжить кар'єру в "Евертоні" / офіційний сайт "Евертона"

25-річний бразилець підписав договір на 4 сезони.

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Бернард перейшов в «Евертон» на правах вільного агента. За підсумками минулого сезону футболіст залишив «Шахтар», за який виступав з 2013 року.

У складі збірної Бразилії Бернард провів 14 матчів.

Серед претендентів на Бернарда називали «Інтер», «Мілан», «Вест Хем», «Челсі», а також клуби Туреччини, Іспанії та Німеччини.

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Теги: #ФК Шахтар#Евертон#Бернард