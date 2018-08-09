Атлетико оголосив про трансфер хорватського форварда Калініча
Мадридський «Атлетико» оголосив про трансфер хорватського нападника, екс-гравця "Дніпра" Ніколи Калініча.
Про це повідомляє прес-служба іспанської команди. Хорватський футболіст підписав контракт, розрахований на три роки. За інформацією Sky Sport Italia, перехід 30-річного форварда обійдеться «Матрацникам» у 15 млн євро.
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До цього Калініч провів один сезон в «Мілані». За "россо-нері" він зіграв 31 матч і забив 6 м'ячів.
Нікола Калініч приїхав у складі збірної Хорвартії на ЧС-2018 в Росії, але був відрахований тренерським штабом вже після першого матчу через відмову вийти на заміну. В результаті без нього хорвати вийшли у фінал ЧС, завоювавши срібло.
Зазначимо, що з 2011-го по 2015 рік Нікола Калініч виступав у "Дніпрі". Він провів за дніпропетровців 86 матчів у чемпіонаті України і забив 37 голів.