Матч Маріуполь - Динамо в УПЛ перенесено на вересень
18:33, 09 серпня 2018Футбол
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У ці вихідні матч не може відбутися через щільний міжнародний графік обох команд.
ФК "Динамо"
Українська Прем'єр-ліга затвердила час перенесення поєдинку 4-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" на 26 вересня. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Причиною перенесення зустрічі стала участь обох клубів у єврокубках. Так, "Маріуполь" проведе перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Бордо" сьогодні, в четвер, а на "Динамо" вже в наступний вівторок чекає гра-відповідь 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів зі "Славією".
Для очної зустрічі в ці вихідні в "Маріуполя" і "Динамо" не було б часу на підготовку.
Зазначимо, що після трьох турів УПЛ "Динамо" має в активі 9 очок (друге місце), а "Маріуполь" - 3 очки (11-е місце).
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