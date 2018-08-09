Матч Маріуполь - Динамо в УПЛ перенесено на вересень

У ці вихідні матч не може відбутися через щільний міжнародний графік обох команд.

Українська Прем'єр-ліга затвердила час перенесення поєдинку 4-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" на 26 вересня. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Причиною перенесення зустрічі стала участь обох клубів у єврокубках. Так, "Маріуполь" проведе перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Бордо" сьогодні, в четвер, а на "Динамо" вже в наступний вівторок чекає гра-відповідь 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів зі "Славією".

Для очної зустрічі в ці вихідні в "Маріуполя" і "Динамо" не було б часу на підготовку.

Зазначимо, що після трьох турів УПЛ "Динамо" має в активі 9 очок (друге місце), а "Маріуполь" - 3 очки (11-е місце).