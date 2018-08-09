Маріуполь і Зоря проводять матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи - де дивитися

В Одесі та Запоріжжі українські команди прийматимуть досвідчених єврокубкових бійців.

Сьогодні відбудуться два поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи за участю українських команд - "Зорі" і "Маріуполя".

"Зоря" змагається з португальською "Брагою", а "Маріуполь" проведе зустріч із французьким "Бордо". Обидва поєдинки відбудуться на полях українських клубів, матчі у відповідь відбудуться через тиждень.

Прогнози букмекерів

Як вже повідомляв УНІАН, ні "Маріуполь", ані "Зоря" не є фаворитами у своїх парах. У поєдинку "Маріуполь" - "Бордо" безперечним фаворитом є французький колектив. Коефіцієнт на перемогу "Бордо" становить 1,57, на перемогу "Маріуполя" - 5,87. Нічийний результат має котирування 3,70 до 1.

Фаворитом матчу "Зоря" - "Брага" також вважаються гості. На перемогу "Браги" коефіцієнт 2,01, на успіх луганчан - 3,85, а на нічию - 3,13.

Слова наставників

І головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб, і керманич "Маріуполя" Олександр Бабич з повагою відгукнулися про своїх суперників. І обидва чекають яскравого футболу в Запоріжжі та Одесі.

Олександр Бабич (головний тренер "Маріуполя"):

"Упевнений, що до матчу з «Бордо» ми підійдемо в оптимальних кондиціях. Часу небагато, але постараємося тактично хлопців підготувати і об'ємно розповісти про «Бордо». Суперник цікавий. Але у нас вже певний досвід є. Думаю, в матчі з «Бордо» буде багато гарного футболу".

Юрій Вернидуб (головний тренер "Зорі"):

"Нам дістався сильний суперник, команда постійно бере участь в єврокубках, один з лідерів у Португалії поряд з "Порту", "Бенфікою", "Спортінгом". Якщо б "Брага" виступала в УПЛ, то була б теж в лідируючій групі. "Брагу" ми добре вивчили, залишилося вийти на поле і показати видовищну і хорошу гру».

Де дивитися

Поєдинок "Маріуполь" - "Бордо" відбудеться в Одесі. Початок - о 20.00. О 19.55 розпочнеться пряма трансляція матчу на телеканалі "Футбол 1".

Матч "Зоря" - "Брага" відбудеться в Запоріжжі. Початок зустрічі - о 21.30. Починаючи з 21.25 дивіться пряму трансляцію гри на телеканалі "2+2", а також на сайті УНІАН.