Мессі, Роналду і Салах посперечаються за приз найкращому форварду Ліги чемпіонів
Прес-служба УЄФА оголосила список номінантів на нагороди найкращих гравців Ліги чемпіонів минулого сезону в різних амплуа.
В кожному амплуа експерти виділили по три гравця, серед яких будуть названі найкращі з кращих, повідомляє UEFA.com.
За титул найкращого воротаря посперечаються Аліссон ("Рома", нині - "Ліверпуль"), Джанлуїджі Буффон ("Ювентус", нині - "Парі Сен-Жермен") і Кейлор Навас ("Реал").
Тріо найкращих захисників: Марсело ("Реал"), Серхіо Рамос ("Реал"), Рафаель Варан ("Реал").
Найкращим півзахисником буде оголошений хтось з трійки - Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тоні Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал").
За приз найкращому форварду Ліги чемпіонів будуть змагатися Ліонель Мессі ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал", нині Ювентус") і Мохамед Салах ("Ліверпуль").
NOMINEES: 2017/18 #UCL Forward of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2018
⭐️ @MoSalah
⭐️ @Cristiano Ronaldo
⭐️ Leo Messi
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August 🏆 pic.twitter.com/lTeoHXgp8d
Відзначимо, що "Реал" представлений в списку номінантів шістьма гравцями плюс новачок "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який в травні допоміг мадридському клубу виграти третю Лігу чемпіонів поспіль.
Переможців в номінаціях назвуть 30 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів у Монако.