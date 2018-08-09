Фіскальна служба перевірить ФК Динамо через підозри в несплаті податків

"Динамо" раніше неодноразово звинувалося ЗМІ в несплаті податків.

fcdynamo.kiev.ua

Державна фіскальна служба почала перевірку документації ФК "Динамо". Клуб підозрюють в несплаті податків. Про перевірку податківці повідомили у відповідь на запит УНН.

Увагу контролюючого органу привернули слова півзахисника "Динамо" Дерліса Гонсалеса. Парагваєць незадовго до переходу в оренду в "Сантос" обмовився, що заробляє в Києві 110 тисяч євро на місяць. В офіційних деклараціях столичного клубу такі суми і близько не фігурують.

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"Відповідна інформація направлена ​​для подальшого вжиття заходів податкового контролю. У разі встановлення фактів порушень вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, будуть вжиті заходи щодо їхнього усунення", - повідомили в ДФС.

Відзначимо, що "Динамо" раніше неодноразово звинувачувався ЗМІ в несплаті податків. За інформацією Еspreso.tv, яка фігурувала два роки тому, в 2013-2016 роках кияни сумарно не заплатили в казну 30 мільйонів доларів за рахунок заниження реальних зарплат своїх футболістів і персоналу. А видання "Новий час" раніше стверджувало, що "Динамо" переводило 99% зарплат через офшорну структуру Newport Management LTD, при цьому декларувало менше 1% реальних витрат.

Відзначимо, що "Динамо" раніше неодноразово звинувачулося ЗМІ в несплаті податків. За інформацією Еspreso.tv, яка фігурувала два роки тому, в 2013-2016 роках кияни сумарно не заплатили в казну 30 мільйонів доларів за рахунок заниження реальних зарплат своїх футболістів і персоналу. А видання "Новое время" раніше стверджувало, що "Динамо" переводило 99% зарплат через офшорну структуру Newport Management LTD, при цьому декларувало менше 1% реальних витрат.