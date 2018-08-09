Ще один екс-гравець Динамо опинився у Вест Хемі

13:36, 09 серпня 2018
Футбол
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Лукас Перес / whufc.com

Іспанець уклав трирічний контракт, а сума угоди з лондонським «Арсеналом» склала 4 мільйони фунтів.

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У новій команді Лукас буде виступати з ще одним екс-динамівцем Андрієм Ярмоленком.

У 2016 році іспанець Перес перейшов з «Депортіво» в «Арсенал». Сезон-2017/18 він провів в оренді в клубі з Ла-Коруньї.

З 2011-го по 2014 рік Лукас Перес виступав за «Карпати». У 2013 році перебував на правах оренди в «Динамо», але за київський клуб так і не зіграв.

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Теги: #Вест Хем