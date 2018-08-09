Українець Зінченко відмовився від переходу в Вулверхемптон з Ман Сіті
12:43, 09 серпня 2018Футбол
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Але і розраховувати на потрапляння в "основу" команди Гвардіоли не доводиться.
Олександр Зінченко відмовився переходити у "Вулверхемптон" / REUTERS
Український хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зичненко відмовився від переходу в англійський «Вулверхемптон», повідомляє англійський журналіст Тім Неш.
Угода щодо переходу Зінченко у «Вулверхемптон» скасовується через небажання гравця змінювати клуб.
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Кілька тижнів тому клуби домовилися про трансфер за 16 млн фунтів стерлінгів, на сьогоднішній ранок був запланований медогляд Зінченка у новому клубі.
Трансферне вікно в Англії закривається сьогодні, 9 серпня.
У минулому сезоні Зінченко зіграв за "Ман Сіті" 11 матчів у всіх турнірах, головним чином залишаючись гравцем резерву.
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