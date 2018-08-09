Українці Хачеріді і Шахов допомогли ПАОКу оформити феєричну перемогу над Спартаком (відео)

Грецька команда поступалася росіянам - 0:2, але після цього забила три м'ячі поспіль.

Футболісти збірної України Євген Хачеріді та Євген Шахов, що виступають за грецький ПАОК, взяли участь у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти російського "Спартака" (3:2).

Екс-захисник "Динамо" Хачеріді з’явився у стартовому складі ПАОКу в домашній грі з москвичами, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Уже на 17-й хвилині господарі програвали - 0:2, але ще до перерви спромоглися відповісти трьома голами. У другій половині зустрічі команди не забивали, хоча гості мали шанс відзначитися з пенальті, який було призначено за порушення правил з боку Хачеріді, але Промес не зміг переграти Пасхалакіса.

ПАОК переміг із рахунком 3:2, Хачеріді відіграв повний матч та отримав попередження. Його партнер по команді українець Євген Шахов увійшов до гри з лави запасних на 84-й хвилині.

За тиждень команди зіграють матч-відповідь у Москві.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА, як і раніше, розводить українські і російські клуби в єврокубках. Київське "Динамо" і московський "Спартак" у будь-якому разі не зіграють між собою у наступному раунді плей-офф Ліги чемпіонів.