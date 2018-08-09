Шевченко і П'ятов проголосували за найкращого гравця та тренера світу в опитуванні ФІФА

Головний тренер збірної України і капітан "синьо-жовтих" на перше місце у списку найкращих футболістів світу поставили Луку Модріча.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко і капітан команди Андрій П'ятов віддали свої голоси в опитуванні за найкращого футболіста світу і найкращого тренера в премії «The BEST FIFA Football Awards».

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, Шевченко назвав найкращим гравцем року хавбека «Реала» і збірної Хорватії Луку Модріча, на другому місці розташував гравця збірної Португалії і «Ювентуса» Кріштіану Роналду, а на третьому – форварда «Атлетико» і збірної Франції Антуана Грізманна.

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Вибір П'ятова по першим двом позиціям ідентичний, але на третє місце він поставив форварда «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

У голосуванні за найкращого тренера цього року Шевченко назвав найкращим Дідьє Дешама, який зі збірною Франції став чемпіоном світу-2018. На другому місці він розмістив екс-тренера «Реала» Зінедіна Зідана, на третьому – Хосепа Гвардіолу, який з «Манчестер Сіті» виграв АПЛ в цьому році.

П'ятов назвав найкращим тренером світу Зінедіна Зідана, на друге місце поставив тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа, а на третє – Дідьє Дешама.

Церемонія нагородження «The BEST FIFA Football Awards» відбудеться 24 вересня в Лондоні.