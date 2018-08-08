Наставник Зорі Вернидуб: в УПЛ португальська Брага була б серед лідерів

Головний тренер луганчан поділився думкою про португальську "Брагу", з якою "Зоря" зіграє у четвер у Лізі Європи.

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб поділився думкою про "Брагу", з якою завтра його команда зіграє у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

«Готувалися до гри, чекали її. Попався найсильніший суперник, команда постійно бере участь в єврокубках, один з лідерів у Португалії поряд з "Порту", "Бенфікою", "Спортінгом". Це говорить про те, що команда досить сильна і серйозна», — сказав Юрій Вернидуб на передматчевій прес-конференції, повідомляє SportArena.

Кажучи про силу португальського клубу, Вернидуб зазначив:

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«У них досить хорошого рівня воротар, а також центрбек Рауль Сілва - досвідчений, володіє гарною довгою і середньої передачею. Можу виділити двох досвідчених хавбеків Клаудеміра і Орту. Досить швидкий правий атакуючий гравець Ешгаю, в атаці багато відмінних футболістів».

«Є у них втрати, не буде Пауліна, який отримав травму в останній грі, не заявлений центральний півзахисник Вукчевич на цю гру. Але і крім них є хороші виконавці, наприклад, нападник Дієго Соуза».

Головний тренер "Зорі" також звернув увагу на те, що "Брага" склала б конкуренцію лідерам УПЛ, якби грала в чемпіонаті України.

«Команду ми добре вивчили, залишилося вийти на поле і показати видовищну і хорошу гру. "Брага" може скласти конкуренцію всім грандам Португалії. Єдина різниця - у фінансовому плані. Якщо б "Брага" виступала в УПЛ, то була б теж в лідируючій групі».

Поєдинок "Зоря" - "Брага" відбудеться в четвер, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок - о 21.30.