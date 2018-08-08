Наставник ФК Маріуполь: у матчі з Бордо буде більше красивого футболу

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич розповів, як його команда готується до матчу кваліфікації Ліги Європи проти "Бордо".

Головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич прокоментував майбутній матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти французького «Бордо».

"Упевнений, що до матчу з «Бордо» ми підійдемо в оптимальних кондиціях. Часу небагато, але постараємося тактично хлопців підготувати і об'ємно розповісти про «Бордо». Суперник цікавий. Але у нас вже певний досвід є. Думаю, з «Бордо» буде більше красивого футболу", - зазначив Олександр Бабич.

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"У Франції чемпіонат розпочнеться лише в найближчі вихідні. Тому, можливо, у нас буде більше ігрового тонусу. Французька команда відіграла дві зустрічі в Лізі Європи з «Вентспілсом». Жирондинці діють за схемою 4-3-3. Також можу відзначити, що наш суперник дуже небезпечний при стандартах.

Згадуючи матч з «Юргорденом», на початку зустрічі вболівальники тільки придивлялися до нас. Але в кінці першого тайму, у другій половині і в додатковий час підтримка було просто топ - стадіон гнав нас вперед, підтримував. Сподіваюся, у четвер прийде ще більше людей, які будуть вболівати за нас. Ну а ми постараємося показати хорошу гру", - додав головний тренер "Маріуполя", якого цитує офіційний сайт клубу.

Матч "Маріуполь" - "Бордо" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться в четвер, 9 серпня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок - о 20.00.