Під час матчу Динамо зі Славією від укусу оси постраждав головний тренер киян Хацкевич

Про це повідомив лікар "Динамо" Леонід Миронов.

Лікар київського «Динамо» Леонід Миронов прокоментував осині укуси гравців «Динамо» під час матчу з «Славією».

"Під час гри оса вкусила за палець і Олександра Хацкевича. А дві такі події за матч - це не випадково. Дуже схоже, що у «Еден Арени» з комахами велика проблема: через спеку десь з'явилися гнізда, і оси літають біля поля у пошуках прохолоди і вологи. А ви собі уявити не можете, наскільки це небезпечно. Варто осі потрапити в глотку гравцеві на вдиху і вжалити за слизову - це набряк і загроза миттєвої асфіксії. Іншими словами - пряма загроза життю", - зазначив Леонід Миронов, чиї слова наводить "Спорт-Експрес в Україні".

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"На жаль, я не був напередодні на тренуванні: тільки на лавці дізнався від тренера воротарів Михайла Михайлова, що оси докучали гравцям вже тоді", – сказав Миронов.

Нагадаємо, під час матчу "Славія" - "Динамо" воротаря динамівців Дениса Бойка вжалила оса, через що голкіперу знадобилася медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" стартувало в кваліфікації Ліги чемпіонів у Празі, здобувши нічию на виїзді (1:1).