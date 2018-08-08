Форвард Шахтаря Бланко-Лещук перейшов в іспанську Малагу

Нападник проведе цей сезон на правах оренди в Іспанії.

Форвард «Шахтаря» Густаво Бланко-Лещук продовжить кар'єру в іспанській «Малазі».

Аргентинський нападник перейшов у "Малагу" на правах оренди, яка розрахована до завершення нинішнього сезону, до літа 2019 року. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Крім "Малаги", інтерес до аргентинця також проявляли "Леганес" і "Спортинг" (Хіхон).

Бланко-Лещук виступає за "Шахтар" з січня 2017-го, за його трансфер донеччани заплатили "Карпатам" 400 тисяч євро. Закріпитися в основі гірників форвард не зумів. У минулому сезоні 26-річний нападник зіграв в 17 поєдинках за "оранжево-чорних" і відзначився 3 голами.

"Малага" за підсумками минулого сезону вилетіла в Сегунду (другий дивізіон чемпіонату Іспанії), зайнявши 20-е місце у Примері.

Контракт Бланко-Лещука з «Шахтарем» діє ще два роки.