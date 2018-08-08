Екс-захисник Динамо Віда перейде в Арсенал за 17 мільйонів євро
Захисник збірної Хорватії і турецького «Бешикташа» Домагой Віда готовий до переходу в лондонський «Арсенал».
Про це повідомляє Turkish Football.
Президент стамбульського «Бешикташа» Фікрет Орман сьогодні веде переговори в Лондоні про перехід в стан «Канонірів» Домагоя Віди. Повідомляється, що захисник перейде в «Арсенал» за 15-17 млн євро.
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Цікаво, що останній день трансферного вікна в англійській Прем'єр-лізі настане завтра - 9 серпня.
Нагадаємо, Домагой Віда виступав за київське "Динамо" з 2013-го по 2017 роки. Взимку 2018-го він перейшов у "Бешикташ" безкоштовно, в якості вільного агента.
Разом зі збірною Хорватії Віда вийшов у фінал чемпіонату світу-2018. Після перемоги над збірною Росії в 1/4 фіналу Віда записав скандальне відео зі словами "Слава Україні!".