Челсі купив найдорожчого воротаря в історії, побивши рекордну угоду Ліверпуля

Кепа Аррісабалага перейшов з іспанського "Атлетіка" в "Челсі" за 80 мільйонів євро.

Іспанський воротар Кепа Аррісабалага перейшов з «Атлетіка» (Більбао) в лондонський «Челсі» і став найдорожчим голкіпером в історії футболу.

Лондонський клуб заплатив за 23-річного стража воріт 80 мільйонів євро – ця сума була прописана в його контракті в якості відступних, повідомляє The Guardian.

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Кепа побив рекорд бразильського воротаря Аліссона, який цього літа перейшов з «Роми» в «Ліверпуль» за 62,5 мільйона євро плюс бонуси.

Нагадаємо, до 2018 року рекорд серед голкіперів належав Джанлуїджі Буффону. «Ювентус» в 2001 році купив його у «Парми» за 52 мільйони євро.

Кепа також став найдорожчим іспанським футболістом в історії. Він обійшов Альваро Морату (перехід в «Челсі» за 65 мільйонів), Фернандо Торреса («Челсі», 59 мільйонів) і Гаіску Мендьєту («Лаціо», 48 мільйонів).